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Около Попасной под обстрелом оккупантов погиб боец, двое ранены

02.03.2017 10:32
Трагедия произошла на позициях сил антитеррористической операции вблизи села Катериновка
Около Попасной под обстрелом оккупантов погиб боец, двое ранены
Скриншот из видеозаписи

За минувшие сутки на луганском участке фронта погиб военнослужащий, двое бойцов АТО получили ранения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным источника, боец Вооруженных Сил Украины погиб при массированном обстреле со стороны боевиков из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.

Как уточняют в ЛугОВГА, произошло это вблизи села Катериновка в Попаснянском районе.

Катериновка на карте региона:

Кроме того, в направлении города Золотое, сел Катериновка, Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое боевики 12 раз нарушали "режим тишины", применяя в том числе 152-мм САУ, а также 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных типов.

По укреплениям сил АТО около Станицы Луганской и села Малиновое российско-террористические войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении села Крымское Новоайдарского района противник открывал огонь из 122-мм самоходных артиллерийских установок и противотанковых гранатометов.

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Всего за минувшие сутки, 1 марта 2017 года, боевики 118 раз обстреляли позиции сил АТО; один военный погиб, девять - ранены.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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