Около Попасной под обстрелом оккупантов погиб боец, двое ранены

За минувшие сутки на луганском участке фронта погиб военнослужащий, двое бойцов АТО получили ранения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным источника, боец Вооруженных Сил Украины погиб при массированном обстреле со стороны боевиков из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.

Как уточняют в ЛугОВГА, произошло это вблизи села Катериновка в Попаснянском районе.

Катериновка на карте региона:

Кроме того, в направлении города Золотое, сел Катериновка, Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое боевики 12 раз нарушали "режим тишины", применяя в том числе 152-мм САУ, а также 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных типов.

По укреплениям сил АТО около Станицы Луганской и села Малиновое российско-террористические войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении села Крымское Новоайдарского района противник открывал огонь из 122-мм самоходных артиллерийских установок и противотанковых гранатометов.

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Всего за минувшие сутки, 1 марта 2017 года, боевики 118 раз обстреляли позиции сил АТО; один военный погиб, девять - ранены.

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