В Приазовье боевики паразитируют на местных жителях - ГУР

Часть наемников из подразделения гибридной армии РФ во временно оккупированном Новоазовске, которых командование отправляет на передний край фронта в Приазовье, имитируют "плохую связь" и группами до пяти человек самовольно уходят с позиций. Об этом сообщает сводка Главного управления разведки в Facebook ведомства.

После оставления позиций на "нуле" боевики несколько дней проживают у местных жителей, заставляя людей обеспечивать их спиртным и едой.

При этом, сообщает агентура ГУР, в "армии ДНР" растет число случаев преступлений против местного населения, а также других правонарушений, которые связаны с "военной службой" оккупантов.

На фоне вчерашнего захвата предприятий угледобывающего сектора марионетками Москвы, под предлогом "национализации" российские наемники "отжимают" у местного населения автомобили и другое имущество. Также патрули боевиков безосновательно задерживают и обыскивают любых гражданских.

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Тем временем, пишет ГУР, боевики из подразделения, которое воюет против Украины под Авдеевкой, вопреки приказам командования "продолжают развлекаться хаотичными обстрелами" позиций сил АТО и гражданских объектов в районах расположения. Чтобы избежать наказания, начальству докладывают вымышленную информацию об "обстреле позиций и ведении огня только в ответ".

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