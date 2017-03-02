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Копатели янтаря под Ровно повредили 300 метров ж/д полотна

02.03.2017 12:28
На месте инцидента работают более 100 копателей и 10 мотопомп. 300 метров земляного полотна пути промыты водяными насосами через каждые 15-20 метров
Копатели янтаря под Ровно повредили 300 метров ж/д полотна
Фото: uz.gov.ua

Посторонние лица продолжают добывать янтарь на территории Клесовского карьера, который входит в сферу управления филиала Центр управления промышленностью ПАО Укрзалізниця. В результате действий злоумышленников уже повреждено 300 метров железнодорожного подъездного пути к карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Укрзаліниці.

По оперативной информации Департамента безопасности ОАО Укрзалізниці, по состоянию на утро 2 марта на месте инцидента находится более 100 посторонних лиц и работает 10 мотопомп. 300 метров земляного полотна пути промыты водяными насосами через каждые 15-20 метров. Сам карьер не захвачен, он находится под контролем железной дороги.

Вчера, 1 марта, посторонние лица начали добывать янтарь вдоль подъездного пути к Клесовскому карьеру. В результате этого повреждены подъездные пути к карьеру. На место добычи янтаря прибыли сотрудники полиции, но их встретила вооруженная группа из почти 400 человек. Часть из них препятствовала доступа к месту инцидента полиции и работникам железной дороги.

Об инциденте проинформирована Служба безопасности Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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