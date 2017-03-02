Копатели янтаря под Ровно повредили 300 метров ж/д полотна
Посторонние лица продолжают добывать янтарь на территории Клесовского карьера, который входит в сферу управления филиала Центр управления промышленностью ПАО Укрзалізниця. В результате действий злоумышленников уже повреждено 300 метров железнодорожного подъездного пути к карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Укрзаліниці.
По оперативной информации Департамента безопасности ОАО Укрзалізниці, по состоянию на утро 2 марта на месте инцидента находится более 100 посторонних лиц и работает 10 мотопомп. 300 метров земляного полотна пути промыты водяными насосами через каждые 15-20 метров. Сам карьер не захвачен, он находится под контролем железной дороги.
Вчера, 1 марта, посторонние лица начали добывать янтарь вдоль подъездного пути к Клесовскому карьеру. В результате этого повреждены подъездные пути к карьеру. На место добычи янтаря прибыли сотрудники полиции, но их встретила вооруженная группа из почти 400 человек. Часть из них препятствовала доступа к месту инцидента полиции и работникам железной дороги.
Об инциденте проинформирована Служба безопасности Украины.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:34
-
12:19
-
12:11
-
12:08
-
11:44