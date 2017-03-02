Экс-заммэра Константиновки будут судить за псевдореферендум

Экс-чиновницу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Поскольку обвиняемая скрывается от следствия, ее будут судить заочно

Бывшую заместительницу мэра Константиновки Донецкой области будут заочно судить за организацию псевдореферендума в поддержку террористической организации ДНР весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Согласно сообщению, специальное досудебное расследование в отношении экс-чиновницы завершено, обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.



Следствие установило, что в мае 2014 года 54-летняя женщина, являясь представителем власти и понимая противоправность своих действий, умышленно организовала и активно способствовала проведению в Константиновке сепаратистского псевдореферендума.



"Чиновница назначила отдельных жителей города председателями избирательных участков, пообещав им денежное вознаграждение в размере 1400 грн каждому, дала устные указания руководству горотдела образования и директорам учебных заведений о выделении помещений для проведения голосования и по завершении псевдореферендума организовала митинг в поддержку создания террористической организации ДНР, на котором открыто выступила с призывом к изменению государственной границы Украины", - сообщили в прокуратуре.

Читайте также: Дело известного сепаратиста из Харькова будут расследовать заочно



Действия заммэра квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны), ей грозит до 10 лет тюремного заключения.



Поскольку обвиняемая скрывается от следствия, ее будут судить заочно.



1 марта 2017 года сообщалось, что прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения бывшей судьи Апелляционного суда области, обвиняемой в сотрудничестве с террористами ДНР.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.