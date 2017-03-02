Экс-заммэра Константиновки будут судить за псевдореферендум
Бывшую заместительницу мэра Константиновки Донецкой области будут заочно судить за организацию псевдореферендума в поддержку террористической организации ДНР весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Согласно сообщению, специальное досудебное расследование в отношении экс-чиновницы завершено, обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.
Следствие установило, что в мае 2014 года 54-летняя женщина, являясь представителем власти и понимая противоправность своих действий, умышленно организовала и активно способствовала проведению в Константиновке сепаратистского псевдореферендума.
"Чиновница назначила отдельных жителей города председателями избирательных участков, пообещав им денежное вознаграждение в размере 1400 грн каждому, дала устные указания руководству горотдела образования и директорам учебных заведений о выделении помещений для проведения голосования и по завершении псевдореферендума организовала митинг в поддержку создания террористической организации ДНР, на котором открыто выступила с призывом к изменению государственной границы Украины", - сообщили в прокуратуре.
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Действия заммэра квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны), ей грозит до 10 лет тюремного заключения.
Поскольку обвиняемая скрывается от следствия, ее будут судить заочно.
1 марта 2017 года сообщалось, что прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения бывшей судьи Апелляционного суда области, обвиняемой в сотрудничестве с террористами ДНР.
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