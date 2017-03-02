USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Сайт Института национальной памяти атаковали хакеры - Вятрович

02.03.2017 13:46
Сегодня директор Института национальной памяти заявил о хакерской атаке на сайт ведомства
Сайт Института национальной памяти атаковали хакеры - Вятрович
Владимир Вятрович

На сайт Украинского института национальной памяти осуществляются хакерские атаки. Об этом у себя в Facebook написал директор института Владимир Вятрович.

"Вчера двери, сейчас сайт - атаки на Украинский институт национальной памяти продолжаются", - сообщил Вятрович.


Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

16 февраля 2017 года неизвестные облили вход в УИНП красной краской и оставили на здании наклейки с надписью "Славянская стража".  В тот же день группа людей напала на Вятровича перед его пресс-конференцией. По подозрению в нападении были задержаны три человека, сам руководитель УИНП не пострадал. 

1 марта неизвестные подожгли двери УИНП в Киеве.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 