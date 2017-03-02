Сайт Института национальной памяти атаковали хакеры - Вятрович
На сайт Украинского института национальной памяти осуществляются хакерские атаки. Об этом у себя в Facebook написал директор института Владимир Вятрович.
"Вчера двери, сейчас сайт - атаки на Украинский институт национальной памяти продолжаются", - сообщил Вятрович.
Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych
16 февраля 2017 года неизвестные облили вход в УИНП красной краской и оставили на здании наклейки с надписью "Славянская стража". В тот же день группа людей напала на Вятровича перед его пресс-конференцией. По подозрению в нападении были задержаны три человека, сам руководитель УИНП не пострадал.
1 марта неизвестные подожгли двери УИНП в Киеве.
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