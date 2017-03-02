Украина экстрадировала разыскиваемого Интерполом немца

Гражданина ФРГ подозревают в совершении около 10 эпизодов мошенничества

Украина экстрадировала задержанного в Запорожской области гражданина Германии, разыскиваемого Интерполом по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

По данным ведомства, сотрудники прокуратуры в ходе экстрадиционной проверки не нашли обстоятельств, которые могли бы препятствовать выдаче задержанного.

"Обстоятельств, которые могли бы препятствовать выдаче этого лица компетентным органам Германии, не установлено. Министерство юстиции Украины приняло решение о возможности выдачи задержанного гражданина Германии немецким правоохранителям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что гражданина ФРГ разыскивали по подозрению в совершении около 10 эпизодов мошенничества. Задержали его в сентябре 2016 года. За время пребывания в Украине он успел жениться на местной жительнице.

По информации облпрокуратуры, сейчас произошла фактическая экстрадиция задержанного и его доставили в Германию.

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