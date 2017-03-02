Взрыв на шахте на Львовщине может быть связан с блокадой - ЛОГА

По факту гибели шахтеров открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью

Комиссия установит, связан ли взрыв на шахте Степная во Львовской области с работами по увеличению объемов добычи. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил глава Львовской ОГА Олег Синютка.

"Предварительно квалифицируется взрыв метана. Связан ли взрыв с работами по увеличению объемов добычи в связи с блокадой (Донбасса, - ред.), даст вывод комиссия. Комиссия примет решение касательно помощи семьям погибших и пострадавших. Мы готовились к тому, чтобы увеличить объемы добычи на Львовугле", - сказал Синютка.

По факту гибели шахтеров открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

Во Львовскую область в связи со взрывом вылетели премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава Минэнергоугля Игорь Насалик и глава ГосЧС Николай Чечеткин.

Сегодня, 2 марта, в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на из шахте № 10 Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. В результате погибли 8 человек.

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