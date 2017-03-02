Смертельное ДТП в Одесской области: уволен сотрудник прокуратуры

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП сотрудник прокуратуры уволен. Ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Одесского области сотрудник местной прокуратуры уволен из органов. Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает пресс-служба ведомства.

"Следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия в селе Кислицы прокурору Измаильской местной прокуратуры по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - сообщил Жученко.

Приказом прокурора области 2 марта указанный сотрудник уволен из органов прокуратуры. В ближайшее время прокуратура будет обращаться в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей, добавил прокурор.

Правоохранители подозревают мужчину в совершении смертельного ДТП в Измаильском районе области, в результате которого погибла 50-летняя женщина. Следствие установило, что он находился в нетрезвом состоянии в момент аварии.

"На основе медицинского освидетельствования в отношении водителя органами полиции составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП", - отметили в прокуратуре.

О ДТП стало известно 28 февраля. Местные СМИ сообщили, что ДТП в селе Кислицы Измаильского района совершили сотрудники правоохранительных органов. По данным СМИ, сотрудник СБУ и сотрудник прокуратуры, являющиеся братьями, сбили и переехали женщину на своем внедорожнике Audi Q-7. В пресс-службе прокуратуры на тот момент подтвердили только факт ДТП.

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