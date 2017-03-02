Взрыв на шахте Степная: 2 пострадавших - в реанимации

14 травмированных на шахте во Львовской области горняков госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу. Двое - в тяжелом состоянии

В результате взрыва на шахте Степная во Львовской области, по последним данным, погибли восемь человек и 14 получили ранения. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минздрава.

"Четырнадцать травмированных госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу (два человека в реанимации, одиннадцать - в хирургии, один - травматология)", - сообщили в министерстве.

По оперативной информации двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные 12 - средней тяжести.

В больницу дополнительно направили специалистов из Львова - анестезиологов, нейрохирургов, комбустиологов, врачей политравмы. Задействованы семь бригад скорой помощи.

Сегодня, 2 марта, в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка - из них 8 погибли.

Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.

По состоянию на 15:30 всех 20 шахтеров, остававшиеся под завалами на шахт, подняли на поверхность.

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