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В Бердичеве полиция обезвредила растяжку в микроавтобусе: фото

02.03.2017 20:28
В Бердичеве полицейские взрывотехники разрядили взрывное устройство, оставленное в салоне микроавтобуса местного жителя
В Бердичеве полиция обезвредила растяжку в микроавтобусе: фото
Фото: npu.gov.ua

В Бердичеве Житомирской области сотрудники полиции обезвредили взрывное устройство, установленное неизвестными в салоне автомобиля местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение от мужчины, о том что он обнаружил в своем автомобиле похожий на гранату предмет, поступило в полицию сегодня утром, в 10:30. На место выехали взрывотехники.

Мужчина рассказал, что он, открыв дверь своей машины, увидел гранату, примотанную к рычагу коробки передач. В полиции отметили, что жизнь 55-летнего мужчины спасло то, что он не сел за руль.

"Эксперты взрывотехнической службы ГУ НПУ Житомирской области разрядили самодельное взрывное устройство типа "растяжки" с использованием гранаты РГД-5", - говорится в сообщении.

Сейчас боеприпас изъят и направлен на экпертное исследование.



Фото: npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Проводятся мероприятия для установления причастных лиц

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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