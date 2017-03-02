Семьям погибших шахтеров выплатят по полмиллиона гривень

По словам главы правительства, семьи погибших на шахте Степная горянков получат по полмиллиона гривень. Также будет компенсация из фондов

Семьям погибших на шахте Степная во Львовской области горняков выплатят пособие в размере около 600-700 тысяч гривень. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"Мы примем решение о том, чтобы выделить каждой семье по полмиллиона гривень. Также будет соответствующая компенсация из соответствующих социальных фондов около 150 - до 200 тыс грн. То есть общая компенсация будет от 600 до 700 тыс грн", - сообщил Гройсман.

После визита на шахту премьер-министр посетил пострадавших горняков в больнице. Глава правительства пообщался с пострадавшими в ЧП, а также врачами о их состоянии.

Он отметил, что готов оказать содействие в транспортировке пострадавших в Киев в случае необходимости.

Сегодня, 2 марта, в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. В результате взрыва 8 шахтеров погибли, 14 получили ранения.

Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.

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