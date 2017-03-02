Семьям погибших шахтеров выплатят по полмиллиона гривень
Семьям погибших на шахте Степная во Львовской области горняков выплатят пособие в размере около 600-700 тысяч гривень. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.
"Мы примем решение о том, чтобы выделить каждой семье по полмиллиона гривень. Также будет соответствующая компенсация из соответствующих социальных фондов около 150 - до 200 тыс грн. То есть общая компенсация будет от 600 до 700 тыс грн", - сообщил Гройсман.
После визита на шахту премьер-министр посетил пострадавших горняков в больнице. Глава правительства пообщался с пострадавшими в ЧП, а также врачами о их состоянии.
Он отметил, что готов оказать содействие в транспортировке пострадавших в Киев в случае необходимости.
Сегодня, 2 марта, в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. В результате взрыва 8 шахтеров погибли, 14 получили ранения.
Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.
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