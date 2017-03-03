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Во Львове два человека упали в шахту лифта: один погиб

03.03.2017 01:51
Двое ремонтников упали в шахту лифта недостроенного дома; один из них погиб на месте
Во Львове два человека упали в шахту лифта: один погиб
Фото: ГСЧС

Во Львове два человека упали в шахте лифта, один из них погиб. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Двое мужчин делали ремонт в шестиэтажном недостроенном доме. 

Они упали с высоты шестого этажа, в результате чего один погиб на месте. 

Спасатели спустились в шахту лифту и подняли пострадавшего. Его госпитализировали с травмами.

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Причины обвала конструкции шахты и обстоятельства устанавливаются. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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