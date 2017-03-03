Во Львове два человека упали в шахту лифта: один погиб

Двое ремонтников упали в шахту лифта недостроенного дома; один из них погиб на месте

Во Львове два человека упали в шахте лифта, один из них погиб. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Двое мужчин делали ремонт в шестиэтажном недостроенном доме.

Они упали с высоты шестого этажа, в результате чего один погиб на месте.



Спасатели спустились в шахту лифту и подняли пострадавшего. Его госпитализировали с травмами.





Причины обвала конструкции шахты и обстоятельства устанавливаются.

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