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Взрыв на шахте Степная: количество пострадавших возросло

03.03.2017 03:19
Шестеро горняков находятся в тяжелом состоянии, им уже оказываю медицинскую помощь во Львове
Взрыв на шахте Степная: количество пострадавших возросло
Фото: Михаил Волынец

В результате взрыва на шахте Степная во Львовской области госпитализировали 21 горняка. Об этом сообщает Радио Свобода.

У пострадавших ожоги от 10 до 40 процентов площади кожи. Их перевозят во Львовскую городскую больницу. 

По словам главы областного департамента охраны здоровья Ирины Микичак, шестеро шахтеров в тяжелом состоянии.

2 марта в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. Восемь шахтеров погибли.

Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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