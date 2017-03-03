Взрыв на шахте Степная: количество пострадавших возросло
03.03.2017 03:19
Шестеро горняков находятся в тяжелом состоянии, им уже оказываю медицинскую помощь во Львове
Фото: Михаил Волынец
В результате взрыва на шахте Степная во Львовской области госпитализировали 21 горняка. Об этом сообщает Радио Свобода.
У пострадавших ожоги от 10 до 40 процентов площади кожи. Их перевозят во Львовскую городскую больницу.
По словам главы областного департамента охраны здоровья Ирины Микичак, шестеро шахтеров в тяжелом состоянии.
2 марта в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. Восемь шахтеров погибли.
Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.
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