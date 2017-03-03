Взрыв на шахте Степная: количество пострадавших возросло

Шестеро горняков находятся в тяжелом состоянии, им уже оказываю медицинскую помощь во Львове

В результате взрыва на шахте Степная во Львовской области госпитализировали 21 горняка. Об этом сообщает Радио Свобода.



У пострадавших ожоги от 10 до 40 процентов площади кожи. Их перевозят во Львовскую городскую больницу.



По словам главы областного департамента охраны здоровья Ирины Микичак, шестеро шахтеров в тяжелом состоянии.



2 марта в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. Восемь шахтеров погибли.



Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.