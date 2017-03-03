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ИС: Москва задабривает пенсионеров в зоне АТО рублевыми подачками

03.03.2017 09:26
Также Кремль собирается и дальше транслировать пропаганду на ОРДЛО и свободные территории у линии размежевания: установили новые телепередатчики
ИС: Москва задабривает пенсионеров в зоне АТО рублевыми подачками
Пропаганда Кремля в Донецкой области (скриншот из видеозаписи)

Чтобы погасить рост недовольства местных жителей на временно оккупированных территориях, главари боевиков по договоренности с кураторами из РФ на начало марта запланировали выплаты "денежной поддержки" для пенсионеров: обещают выдать на руки от 300 до 500 рублей вдобавок к основной российской пенсии. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Как утверждают информаторы, якобы не менее 60% всей необходимой суммы напрямую компенсирует Москва, а остальные средства должны будут выделяться из местного бюджета оккупационной власти.

С конца февраля у тех жителей Мариуполя в Кальмиусском районе, которые пользуются телевизионной цифровой приставкой типа Т-2, в эфире появились телевизионные каналы террористов и РФ. Такая ситуация сложилась в связи с установкой оккупантами в ОРДЛО дополнительных вышек трансляции цифрового ТВ. По предварительным данным, вышки установлены в поселке Бойковское (экс- Тельманово).

Боевики в Донецкой области в рамках "продвижения" своего оператора мобильной связи "Феникс" вывели из строя мобильную связь оператора Lifecell. После захвата в конце февраля офиса последнего в Донецке террористы порезали оптические кабели в колодце на перекрестке пр-та Театрального и ул. Артема. Очевидно, работа оператора будет полностью заблокирована, сообщает агентура ИС.

Читайте также: Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки из танка - штаб АТО

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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