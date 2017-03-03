Чиновника НАНУ подозревают в злоупотреблениях почти на 22 млн грн

По данным прокуратуры, управделами превысил свои полномочия, подписав мировое соглашение о передаче доли недвижимости на земельном участке НАНУ

Управляющего делами Национальной академии наук Украины (НАНУ) подозревают в злоупотреблениях на сумму около 22 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



В пятницу, 3 марта 2017 года, сотрудники прокуратуры и Нацполиции при оперативном сопровождении СБУ сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).



"Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году служащий академии без проведения обязательной независимой оценки стоимости имущества, в нарушение норм действующего законодательства и своих служебных полномочий подписал мировое соглашение о передаче доли недвижимости, построенной на земельном участке НАНУ на ул. Васильковской в Голосеевском районе столицы, безосновательно при этом изменив предмет иска", - отметили в прокуратуре.



Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, злоупотреблениями чиновника нанесен ущерб на сумму свыше 21,7 млн гривень.

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Сейчас в суд направлено ходатайство об отстранении служащего НАНУ от занимаемой должности.



27 января 2017 года сообщалось, что должностных лиц Национальной академии наук подозревают в присвоении более 500 тысяч грн государственных средств, выделенных на премии.



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