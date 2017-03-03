Кремль ищет замену главарю террористов Плотницкому - ИС

Информаторы сообщают подробности смены кремлевской марионетки в ОРЛО

Кремль рассматривает возможность смены cвоей марионетки, главаря террористов Игоря Плотницкого. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Как сообщают информаторы, после утверждения президентом РФ так называемых документов ЛДНР началось конфиденциальное обсуждение возможной смены главаря с якобы перспективой дальнейшего вхождения обеих псевдореспублик в состав РФ.

По информации LIGA.net, в оккупированном Луганске слухи о замене Плотницкого появились сразу после взрыва его автомобиля, которое произошло 6 августа прошлого года.

"После того, как жабу (Плотницкого, - ред) взорвали, об этом стали говорить тихо даже бабушки на скаймейках", - сказал источник LIGA.net в городе.

3 марта сообщалось, что один из главарей террористической организации ЛНР, которого боевики считали "заместителем командующего народной милицией ЛНР", Виталий Киселев по прозвищу Коммунист был убит во время допроса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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