Убийство патрульных в Днепре: очевидец опознал в Пугачеве стрелка

В суде свидетель опознал в Александре Пугачеве человека, совершившего восемь выстрелов в полицейских и в его сторону

В Центральном райсуде Днепра, где проходит четвертое заседание по делу подозреваемого в убийстве двух полицейских Александра Пугачева, свидетель опознал в нем человека, совершившего восемь выстрелов в полицейских и в его сторону. Об этом стало известно во время заседания суда, сообщает Укринформ.

Допрос свидетелей по делу начался с показаний водителя маршрутки Валерия Тимонина, который пытался в тот день помешать бегству злоумышленника с места преступления. В зале заседания свидетель подтвердил, что обвиняемый произвел около восьми выстрелов в патрульных полицейских и в машину, в которой находился свидетель. Он опознал обвиняемого и подтвердил, что на скамье подсудимых находится стрелявший.

Заслушали также родственников погибших патрульных. Мама Ольги Макаренко Надежда Лещик рассказала о событиях того страшного вечера: "После десяти часов утра в тот день сообщили о нападении на полицейских, я стала звонить дочери, но ее телефон был отключен. Звонила зятю, он сначала сбрасывал, а потом сообщил, что находится в 16-й горбольнице, где оперировали Ольгу. В 14:30 профессор сообщил, что ранения, полученные Ольгой, оказались несовместимыми с жизнью. Врачи пытались сделать все возможное, но спасти не удалось".

Мать погибшей добавила, что за последние три месяца сильно постарела, вспоминает дочь каждый день, теперь ей придется поднять двух внуков 10-ти и 13-ти лет.

Потерпевшая в суде подтвердила намерения взыскать с обвиняемого моральный ущерб в размере 3 млн грн в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Пугачев отказался давать показания в суде.

Утром 25 сентября 2016 года в Днепре бывший боец роты спецназначения МВД Торнадо Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Раненая патрульная умерла во время операции. Позже выяснилось, что Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранения, его задержали в больнице.

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