Оккупанты в Донецке придумали, что делать с захваченным стадионом

Главарь местных боевиков Александр Захарченко предложил провести матч между незаконными вооруженными формированиями "Спарта" и "Сомали"

Моторола и Гиви (скриншот с видео)

Боевики террористической организации ДНР планируют провести на захваченном стадионе Донбасс Арена футбольный матч "в честь" ликвидированных боевиков Арсена Павлова (прозвище Моторола) и Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщают сайты террористов и российские СМИ.

О подготовке к проведению матча заявил главарь боевиков из Донецка Александр Захарченко.

Он предложил устроить матч между незаконными вооруженными формированиями "Спарта" и "Сомали", а "посвящена" игра будет уничтоженным боевикам Мотороле и Гиви.

Как сообщил генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин, оккупанты захватили стадион и описывают находящееся там имущество.

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