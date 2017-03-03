Оккупанты в Донецке придумали, что делать с захваченным стадионом
Боевики террористической организации ДНР планируют провести на захваченном стадионе Донбасс Арена футбольный матч "в честь" ликвидированных боевиков Арсена Павлова (прозвище Моторола) и Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщают сайты террористов и российские СМИ.
О подготовке к проведению матча заявил главарь боевиков из Донецка Александр Захарченко.
Он предложил устроить матч между незаконными вооруженными формированиями "Спарта" и "Сомали", а "посвящена" игра будет уничтоженным боевикам Мотороле и Гиви.
Как сообщил генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин, оккупанты захватили стадион и описывают находящееся там имущество.
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