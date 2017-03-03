Уничтожение одного из главарей боевиков: подробности из зоны АТО

Источники LIGA.net на временно оккупированной территории сообщили о том, что боевика "Коммуниста" подозревали в покушении на главаря террористов ЛНР

Одного из главарей террористической организации ЛНР, которого боевики считали "заместителем командующего народной милицией ЛНР", Виталия Киселева по прозвищу Коммунист пророссийские наемники задержали еще осенью прошлого года.

По информации источников LIGA.net, его боевики подозревали в покушении на главаря террористов в Луганской области Игоря Плотницкого.

"Его закрыли еще осенью, тогда сильно били, потом говорили, что не выдержал и умер, однако вскоре они опровергли информацию", - сказал источник во временно оккупированном Луганске.

По его словам, даже родственники Киселева не могли получить информацию о состоянии здоровья и не видели его.

3 марта 2017 года сообщалось, что боевик Виталий Киселев был убит во время допроса подельниками.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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