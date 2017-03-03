Обысков дома у Марушевской не было - ГПУ

Следственная группа не проводила обыски по месту жительства бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Она напомнила, что ГПУ расследует действия чиновников Одесской таможни с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года.

"Проверяется подозрение, что, действуя по предварительному сговору, в интересах третьих лиц, они, возможно, позволяли занижать стоимость товаров, проходивших растаможку. Соответственно размер пошлины, которая взималась в государственный бюджет, также занижался. Вследствие преступных действий нанесен ущерб государству на сумму 6,92 млн грн", - написала она.

Следствие ведется Следственным управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ совместно с оперативными работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

По словам Сарган, в рамках досудебного расследования одновременно проведено более 60 обысков на территории Киевской, Одесской и Львовской областей.

"Обыски в доме Ю.Марушевской не проводились", - написала пресс-секретарь ГПУ.

На уточняющий вопрос корреспондента ЛІГА.net, имеется ли в виду обыск следователями ГПУ, Сарган ответила, что обысков дома у Марушевской вообще не было, так как расследование ведет общая с СБУ группа.

Следствие продолжается.

Сегодня Марушевская заявила, что правоохранители из СБУ и Генпрокуратуры пришли с обысками к ней домой.

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