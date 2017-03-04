В Житомире военный устроил стрельбу: один человек ранен

Во дворе дома произошел конфликт иза-за парковки машины. Военного, который начал стрелять, задержали и изъяли травматический и стартовый пистолеты

Вечером в пятницу, 3 марта, в Житомире во дворе одного из домов возник конфликт между жителями. Об этом сообщает управление Национальной полиции.



27-летний военнослужащий, один из участников конфликта из-за парковки машины, несколько раз выстрелил из устройства для отстрела резиновых пуль.



В результате травмирован 31-летний житель дома.



Полиция на месте изъяла травматический и стартовый пистолеты.



Военного задержали. Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство).



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