Взрыв на шахте Степная: госпитализировали еще троих горняков

Сейчас в ожоговом отделении девять пострадавших в тяжелом состоянии и 14 - в состоянии средней тяжести

В пятницу, 3 марта, госпитализировали еще троих горняков, которые пострадали в результате взрыва на шахте Степная. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает ZIK.



В ожоговом отделении Львовской городской больницы 23 пострадавших. Из них у девятерых тяжелое состояние.