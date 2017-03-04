Взрыв на шахте Степная: госпитализировали еще троих горняков
04.03.2017 14:29
Сейчас в ожоговом отделении девять пострадавших в тяжелом состоянии и 14 - в состоянии средней тяжести
Фото: Михаил Волынец
В пятницу, 3 марта, госпитализировали еще троих горняков, которые пострадали в результате взрыва на шахте Степная. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает ZIK.
В ожоговом отделении Львовской городской больницы 23 пострадавших. Из них у девятерых тяжелое состояние.
2 марта в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. Восемь шахтеров погибли.
Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.
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