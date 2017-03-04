ВСУ о стрельбе в Житомире: Военный применил оружие для обороны

В Оперативном командовании Север заявили, что задержанный в Житомире военный открыл стрельбу из травматического пистолета в качестве самообороны





Сообщается, что военнослужащий возвращался домой вместе с женой и детьми. Потерпевший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и намеренно провоцировал драку с военным, который применил оружие только после нанесения ему удара в лицо.





В Оперативном командовании Север также утверждают, что потерпевший мужчина ранее уже два раза привлекался к уголовной ответственности и был дважды осужден.





Ранее в полиции сообщили , что в Житомире 27-летний военнослужащий, один из участников конфликта из-за парковки машины, несколько раз выстрелил из устройства для отстрела резиновых пуль. В результате травмирован 31-летний житель дома. Полиция на месте изъяла травматический и стартовый пистолеты. Военного задержали. Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство)



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