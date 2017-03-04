ВСУ о стрельбе в Житомире: Военный применил оружие для обороны
04.03.2017 18:28
В Оперативном командовании Север заявили, что задержанный в Житомире военный открыл стрельбу из травматического пистолета в качестве самообороны
Военнослужащий, который участвовал в конфликте из-за парковки в Житомире, применил травматический пистолет для самообороны. Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование Север.
Сообщается, что военнослужащий возвращался домой вместе с женой и детьми. Потерпевший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и намеренно провоцировал драку с военным, который применил оружие только после нанесения ему удара в лицо.
В Оперативном командовании Север также утверждают, что потерпевший мужчина ранее уже два раза привлекался к уголовной ответственности и был дважды осужден.
Ранее в полиции сообщили, что в Житомире 27-летний военнослужащий, один из участников конфликта из-за парковки машины, несколько раз выстрелил из устройства для отстрела резиновых пуль. В результате травмирован 31-летний житель дома. Полиция на месте изъяла травматический и стартовый пистолеты. Военного задержали. Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:44
-
17:07
-
16:17
-
16:11
-
14:19
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 28494
- 16903
- 15342
- 9745
- 9526
Спецпроекты
Новости партнеров