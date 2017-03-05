Похищенный пиратами у берегов Нигерии моряк-украинец освобожден
Украинский моряк - член экипажа немецкого судна BBC Caribbean, вместе с семью россиянами захваченный в плен пиратами у берегов Нигерии, уже на свободе и находится в безопасности. Об этом в Twitter сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел.
Моряки были похищены еще 6 февраля 2017 года.
"Захваченный пиратами украинец - член экипажа судна BBC Caribbean освобожден и находится в безопасности", - говорится в сообщении МИД.
Российские СМИ сообщают, что вместе с украинцем освобождены и семеро граждан России. Все моряки сейчас находятся в немецком Франкфурте, они в нормальном состоянии.
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Моряки якобы были выкуплены из плена пиратов, однако сумма выкупа не разглашается.
8 февраля 2017 года сообщалось, что в территориальных водах Нигерии неизвестные захватили в заложники членов экипажа судна BBC Caribbean - семь граждан России и гражданина Украины.
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