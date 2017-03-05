Блокада ж/д в Конотопе снята: стороны договорились - Укрзалізниця

Железнодорожники договорились предоставлять народному депутату - участнику блокирования - информацию о перевезенных грузах между Украиной и Россией

Ситуация с блокирование железной дороги в городе Конотоп Сумской области урегулирована. С депутатами и участниками блокады достигнута договоренность. Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокирования. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

"Среди прочего, железнодорожники договорились предоставлять рас в месяц народному депутату - участнику блокирования железной дороги информацию о перевезенных грузах между Украиной и Россией. Кроме этого, все поезда на приграничных станциях Хутор-Михайловский проходят необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля", - говорится в сообщении.

В переговорах принимали участие железнодорожники, представители правоохранительных органов и народные депутаты Украины.

Уточняется, что блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов.

Однако Штаб блокады торговли с оккупантами на своей странице в Facebook сообщает, что блокада железной дороги продолжается, а редут имени Конрада Аденауера в Конотопе заработал в наблюдательном режиме.

"Данные коменклатуры грузов и видео вагонов будут публиковаться на странице Штаба блокада. Сеть редутов на украинско-российской границе будет расширяться. Требования Штаба блокады остаются неизменными: освободить украинских военнопленных и законодательство запретить торговлю на крови", - говорится в сообщении Штаба.

Ранее сегодня сообщалось, что по факту блокирования противниками торговли с государством-агрессором Россией железнодорожных путей в Конотопе Сумской области открыто уголовное производство.

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