Ситуация в Авдеевке: в городе снова нет электричества и воды

Из-за очередного обстрела со стороны террористов 5 марта централизованные электро- и водоснабжение города были прекращены

В обстреливаемой боевиками гибридной армии РФ Авдеевке по состоянию на утро понедельника, 6 марта, отсутствуют централизованные электро- и водоснабжение. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



"По состоянию на 07:00 6 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, планируется обеспечить электроэнергией от семи генераторов ГСЧС", - говорится в сообщении.



Как отметили в службе, централизованное водоснабжение города временно прекращено (создан резерв воды из расчета на четверо суток).



В то же время теплоснабжение Авдеевки осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе. Температура воздуха окружающей среды сейчас составляет 10 градусов тепла.



"Один пиротехнический расчет ГСЧС (пять человек, две единицы техники) находится в готовности для привлечения в случае необходимости обследования и разминирования мест аварийно-восстановительных работ. К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечены 24 человека и восемь единиц техники", - говорится в сообщении.

5 марта 2017 года из-за очередного обстрела со стороны боевиков без электроснабжения остались Авдеевка и снабжающая город водой Донецкая фильтровальная станция. Персонал последней эвакуировали.

Мобильная связь в Авдеевке работает с перебоями.

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