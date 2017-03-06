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Российский спецназ ГРУ разместили на шахте в Макеевке - ИС

06.03.2017 09:39
Около 200 кадровых военных вооруженных сил РФ из ППД в Тольятти прибыли к линии фронта в Донбассе, заселившись в здания шахты Северная
Российский спецназ ГРУ разместили на шахте в Макеевке - ИС
Фото: vk.com/club17360783

В район поселка Калиново в Луганской области из России заехали шесть грузовиков с противотанковыми минами, а через Лутугино в направлении Хрустального (бывший Красный Луч) прошла колонна бронетехники в составе 22 машин. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление

Также на железнодорожную станцию в Ровеньках прибыл эшелон с 17 цистернами горюче-смазочных материалов для нужд террористических организаций.

Прибывшее на днях в Макеевку пополнение оккупантам из состава 3-й бригады спецназа ГРУ (Тольятти) в количестве около 200 человек размещено на территории шахты Северная в Советском районе города.

Во дворе ресторана Барнсли в Горловке, где дислоцируется штаб одного из подразделений российско-террористических войск, замечены четыре военных автомобиля с кунгами и антеннами; вероятно, машины РЭР/РЭБ или связи. Территория тщательно охраняется.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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