В Виннице мужчина открыл стрельбу в кафе: двое раненых

По данным полиции, во время выяснения отношений с другими посетителями заведения злоумышленник выстрелил пять раз из пистолета, после чего сбежал

В одном из кафе Винницы мужчина во время перепалки с другими посетителями открыл огонь из пистолета, в результате два человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.



Информацию об инциденте полицейские получили вчера, 5 марта, от двух винничан. Мужчины рассказали, что вместе с компанией друзей отдыхали в одном из развлекательных заведений города. У них возник конфликт с другим посетителем заведения, и в ходе выяснения отношений мужчина вытащил пистолет и начал в них стрелять. Пострадавших с ранениями госпитализировали.



"Предварительно сотрудники полиции установили, что конфликт между отдыхающими произошел из-за девушки. Она отказалась танцевать с одним из мужчин из компании пострадавших и попросила своего парня защитить ее. В ходе выяснения отношений между мужчинами началась драка, во время которой парень девушки применил пистолет и, совершив около пяти выстрелов, скрылся с места происшествия на такси", - говорится в сообщении.



Впоследствии правоохранители установили и задержали стрелявшего. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Винницы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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Также полицейские выяснили, что выстрелы были произведены из газового пистолета, переделанного под стрельбу резиновыми патронами несмертельного действия. Оружие изъято и направлено на экспертизу.



По данному факту открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), подозреваемому грозит до семи лет тюремного заключения.

22 февраля 2017 года сообщалось, что в центре Запорожья трое мужчин в балаклавах обстреляли из огнестрельного оружия кафе.

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