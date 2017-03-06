Ремонтные работы в Авдеевке начнутся завтра - Жебривский
Ремонтные работы на линиях электропередач и в районе Донецкой фильтровальной станции в районе Авдеевки сегодня так и не начались. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Режим тишины и разрешение на работы по восстановлению линии электропередач и Донецкой фильтровальной станции утром были предоставлены с обеих сторон. С нашей стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район. Однако со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ",- отметил Жебривский.
Он добавил, что сегодня ремонтные работы уже не будут проводиться.
"Сейчас решается вопрос о соблюдении режима тишины на завтра и проведении восстановительных работ, соответственно, завтра", - подчеркнул Жебривский.
6 марта сообщалось, что ОБСЕ готова содействовать установлению локального режима тишины для обеспечения возможности выполнения ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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