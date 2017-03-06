Ремонтные работы в Авдеевке начнутся завтра - Жебривский

Глава Донецкой облгосадминистрации сказал, что решается вопрос о соблюдении режима тишины на завтра, 7 марта

Ремонтные работы на линиях электропередач и в районе Донецкой фильтровальной станции в районе Авдеевки сегодня так и не начались. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Режим тишины и разрешение на работы по восстановлению линии электропередач и Донецкой фильтровальной станции утром были предоставлены с обеих сторон. С нашей стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район. Однако со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ",- отметил Жебривский.

Он добавил, что сегодня ремонтные работы уже не будут проводиться.

"Сейчас решается вопрос о соблюдении режима тишины на завтра и проведении восстановительных работ, соответственно, завтра", - подчеркнул Жебривский.

6 марта сообщалось, что ОБСЕ готова содействовать установлению локального режима тишины для обеспечения возможности выполнения ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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