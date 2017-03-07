На фронте в Донбассе погиб доброволец ДУК ПС
Вчера, 6 марта, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны на боевом задании погиб боец подразделения Добровольческий украинский корпус Правый сектор с позывным "Старый". Об этом сообщили на Facebook-странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.
"Сегодня при выполнении боевого задания на передовых позициях в Донецкой области погиб наш собрат Друг Старый. Один из лучших бойцов, год фактически не покидал зоны боевых действий, дисциплинированный и вышколенный воин, который всегда улыбался, шутил и поднимал настроение боевым товарищам, беспокоился за них", - говорится в комментарии к фото погибшего бойца.
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За минувшие сутки, 6 марта 2017 года, в зоне АТО зафиксировано 122 обстрела со стороны террористов, в ходе боевых действий погиб военный, четверо ранены.
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