СБУ задержала на взятке следователя полиции в Запорожье
Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой разоблачили в Запорожье на взяточничестве следователя одного из отделов Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По словам правоохранителей, следователь требовал от местного жителя пятнадцать тысяч гривень за возможность избежать уголовной ответственности за ДТП, в котором мужчина сбил пешехода.
Правоохранители задержали майора полиции на рабочем месте при получении всей суммы, говорится в сообщении пресс-службы.
По факту открыто уголовное производство по ст. 368 (получение взятки) УК Украины. Вопрос об объявлении подследственному подозрения пока решается.
6 марта в Донецкой области на получении взятки в сумме 80 тысяч гривень задержали двух полицейских.
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