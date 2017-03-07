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СБУ задержала на взятке следователя полиции в Запорожье

07.03.2017 11:30
Как заявили в СБУ, задержанный следователь требовал от местного жителя пятнадцать тысяч гривень за возможность избежать уголовной ответственности
СБУ задержала на взятке следователя полиции в Запорожье
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой разоблачили в Запорожье на взяточничестве следователя одного из отделов Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам правоохранителей, следователь требовал от местного жителя пятнадцать тысяч гривень за возможность избежать уголовной ответственности за ДТП, в котором мужчина сбил пешехода.

Правоохранители задержали майора полиции на рабочем месте при получении всей суммы, говорится в сообщении пресс-службы.

По факту открыто уголовное производство по ст. 368 (получение взятки) УК Украины. Вопрос об объявлении подследственному подозрения пока решается.

6 марта в Донецкой области на получении взятки в сумме 80 тысяч гривень задержали двух полицейских.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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