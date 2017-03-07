Оккупанты разыграли фейк о нападении на боевиков диверсантов ВСУ

По данным разведки, к съемкам так называемых результатов отражения нападения с представлением "трофеев" привлекли представителей российских СМИ

Российские оккупанты на днях сняли постановочное видео о якобы нападении украинских диверсантов на позиции террористов во временно оккупированной части Луганской области. Об этом в ежедневной Facebook-сводке сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.



Согласно сообщению, 6 марта 2017 года в районе села Роскошное специалистами так называемого Центра информационного противоборства, созданного государством-агрессором, с привлечением боевиков и военной техники террористической организации ЛНР были проведены съемки постановочного видео по отражению нападения "украинской диверсионной группы". К съемкам "результатов отражения нападения" с представлением "захваченных трофеев" привлекались представители российских СМИ.



По данным разведки, среди террористов ДНР и ЛНР отмечается ухудшение морально-психологического состояния, что, прежде всего, связано с ростом их недоверия к российским командирам.



Во временно оккупированной Брянке Луганской области подчиненные боевики недовольны решениями и распоряжениями офицеров армии РФ звена "рота-батальон", которые принимаются ими в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических веществ, что приводит к потерям среди террористов. В то же время российские оккупанты игнорируют многочисленные жалобы подчиненных, сообщают в разведке.

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Как отмечает ГУР, бандформирования также продолжают нести небоевые потери личного состава и техники в результате слабой подготовки и халатного отношения. Во временно оккупированной Кадиевке бронированная боевая машина террористов подорвалась на их собственном минном поле, в результате чего двое боевиков погибли и шестеро получили ранения.



Ранее сегодня, 7 марта 2017 года, сообщалось, что Следственный комитет РФ сфабриковал новые уголовные производства против защищавших Украину от российского вторжения военнослужащих ВСУ.



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