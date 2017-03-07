Под Хмельницким в частном доме произошел взрыв: один погибший

Взрыв прогремел сегодня утром, 7 марта, в Красилове. Ранения получил 34-летний мужчина, который впоследствии скончался в больнице

В городе Красилов Хмельницкой области в результате взрыва в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



Согласно сообщению, взрыв произошел сегодня утром, 7 марта, около 09:30.



"В результате взрыва пострадал 34-летний хозяин дома, который от полученных травм скончался в больнице. Взрывной волной повреждена комната дома", - отметили в полиции.



На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.

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Что могло стать причиной взрыва, в полиции не уточняют.

3 марта 2017 года в Волновахе Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб 60-летний местный житель.



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