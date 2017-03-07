В Запорожье на посетителя бани напал лев: фото
В Запорожье лев напал на посетителя одного из банных комплексов. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщили в пресс-службе областной полиции.
Сообщение о нападении животного поступило вчера, 6 марта, в 21:22, от мужчины 1979 года рождения.
"Лев поцарапал мужчину лапой через клетку, поцарапал руку и ногу. Ему оказали медпомощь, сейчас идет проверка", - сообщили в полиции Запорожья.
Фото: 061.ua
Полиция проверит законность нахождения дикого животного на территории банного комплекса, условий его содержания и наличие у собственников заведения документов на льва.
Пострадавшему оказана необходимая помощь, госпитализация не проводилась.
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