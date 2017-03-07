В Запорожье на посетителя бани напал лев: фото

Лев поцарапал мужчину лапой через клетку. Полиция проводит проверку законности нахождения животного на территории банного комплекса

В Запорожье лев напал на посетителя одного из банных комплексов. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщили в пресс-службе областной полиции.

Сообщение о нападении животного поступило вчера, 6 марта, в 21:22, от мужчины 1979 года рождения.

"Лев поцарапал мужчину лапой через клетку, поцарапал руку и ногу. Ему оказали медпомощь, сейчас идет проверка", - сообщили в полиции Запорожья.





Фото: 061.ua

Полиция проверит законность нахождения дикого животного на территории банного комплекса, условий его содержания и наличие у собственников заведения документов на льва.

Пострадавшему оказана необходимая помощь, госпитализация не проводилась.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.