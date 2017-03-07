Суд повторно заблокировал счета Януковича-младшего - ГПУ

С конца 2016 г некоторые следственные судьи Печерского райсуда Киева начали принимать противоречивые решения о снятии ареста со счетов Януковича

В течение 2015-2016 годов Печерский райсуд Киева наложил арест на депозитные счета, открытые работниками банка Всеукраинский банк развития на общую сумму около 1 млрд грн, фактическим владельцем которых является Александр Янукович. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она сообщила, что Генпрокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении должностных лиц ПАО Всеукраинский банк развития, который принадлежит Александру Януковичу.

"Вместе с тем, с конца декабря 2016 некоторыми следственными судьями Печерского районного суда г. Киева начали удовлетворяться ходатайства адвокатов и приниматься противоречивые решения о снятии ареста с указанных денежных средств в связи с необоснованностью наложения их коллегами-судьями", - написала Сарган.

Она отметила, что в некоторых случаях один и тот же следственный судья, рассматривая однотипные ходатайства адвоката в течение месяца, принимал разные решения.

"С целью недопущения снятия денежных средств с накопительных счетов ПАО Всеукраинский банк развития, открытых в Национальном банке Украины, по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины 17.01.2017 Печерский районный суд города Киева повторно наложил арест на денежные средства указанных физических лиц", - написала она.

Кроме того, добавила Сарган, Генпрокуратурой совместно с Государственной службой финансового мониторинга остановлены финансовые операции на счетах банков, в которые были перечислены денежные средства после снятия арестов, и подаются новые ходатайства в суд об аресте имущества.

Ранее Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко от Всеукраинского банка развития Александра Януковича.

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