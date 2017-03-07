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В Харькове пенсионер выпрыгнул из кабины колеса обозрения

07.03.2017 21:15
По словам очевидца, мужчина находился в кабинке один и выпрыгнул с самой верхней точки аттракциона
В Харькове пенсионер выпрыгнул из кабины колеса обозрения
Скриншот с видео

В Харькове пенсионер разбился насмерть, выпрыгнув из кабины колеса обозрения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"По предварительной информации, 66-летний пенсионер покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из кабины аттракциона "Колесо обозрения". От полученных травм мужчина скончался", - сказано в сообщении.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова в 16:20.

Пресс-офицер отдела Ирина Мусиенко рассказала, что по адресу выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. По словам очевидца, мужчина находился в кабинке один и выпрыгнул с самой верхней точки аттракциона.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство" УК.

В конце февраля в Киеве, на улице Урловской патрульные полицейские спасли женщину, которая пыталась выпрыгнуть с 25-го этажа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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