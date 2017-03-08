Незаконно экспортировал тепловизоры: в США задержали украинца

По законам Соединенных Штатов, задержанному украинцу за незаконный экспорт в Украину тепловизоров грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млн

В США арестовали гражданина Украины Владимира Недовиза. Его обвиняют в незаконном вывозе из страны военного оборудования, сообщается на сайте Минюста США.

В сообщении сказано, что задержанного подозревают в том, что он в сговоре с другими лицами в Украине и США закупал военное оборудование с целью экспортировать его в Украину без соответствующих лицензий. Среди полученных Недовизом устройств - мощные прицелы ночного видения и тепловизоры. Эти устройства продаются почти за $9 тысяч и они специально продаются для военных и правоохранительных потребителей, отметили в Минюсте США.

Уточняется, что экспорт военных прицелов и тепловизионного оборудования требует лицензии либо из Государственного департамента, либо из Министерства торговли США.

Правоохранители США заявляют, что Недовиз представлялся гражданином США, а для вывоза техники скрывал истинное место назначения тепловизионного оборудования и использовал ложные имена и адреса.

Задержанному украинцу грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $1 млн.

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