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ГСЧС предупреждает о лавинах в Карпатах и подъеме воды в Днепре

08.03.2017 12:09
Спасатели предупредили, что на водохранилищах Днепра ожидается интенсивное разрушение ледового покрова, в Карпатах - 3 уровень лавинной опасности
ГСЧС предупреждает о лавинах в Карпатах и подъеме воды в Днепре

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о том, что на водохранилищах Днепра происходит таяние ледового покрова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

8-10 марта на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова и закраины.

На Днепровском и Каховском водохранилищах - ледоход, забереги и и постепенное очищение участков водохранилищ ото льда.

Кроме того, по прогнозам Укргидрометцентра, 8 марта, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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