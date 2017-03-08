ГСЧС предупреждает о лавинах в Карпатах и подъеме воды в Днепре
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о том, что на водохранилищах Днепра происходит таяние ледового покрова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
8-10 марта на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова и закраины.
На Днепровском и Каховском водохранилищах - ледоход, забереги и и постепенное очищение участков водохранилищ ото льда.
Кроме того, по прогнозам Укргидрометцентра, 8 марта, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность 3 уровня.
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