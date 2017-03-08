В Одесской области разрушена стена у памятника жертвам Холокоста

По словам директора Одесского музея Холокоста Павла Козленко, стену разрушили неизвестные. В полиции же говорят, что она упала "от старости"

В городе Саврань Одесской области неизвестные разрушили стену перед мемориалом жертвам Холокоста. Об этом сообщает местное издание Маяк со ссылкой на заявление директора Одесского музея Холокоста Павла Козленко.

"Негодяи и моральные уроды продолжают глумиться над памятью о жертвах Холокоста. На днях на новом еврейском кладбище в Саврани полностью уничтожили мемориал жертвам Холокоста", - заявил он.

Вместе с тем, в местной полиции считают, что никто не осквернял памятник - его разрушение произошло "от старости и природных причин".







Так выглядела стена до разрушения

(фото - facebook.com/eduard.dolinsky )

Отмечается, что мемориал жертвам Холокоста в Саврани устанавливала еврейская община, однако сейчас никого из ее участников в городе не осталось.

Позже в Савранском райсовете уточнили, что разрушен был не сам мемориал, а стена перед ним. Непосредственно мемориал жертвам Холокоста выглядит так:



Фото: mayak.org.ua

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