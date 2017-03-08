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В Гватемале горел реабилитационный центр: погибли 9 детей

08.03.2017 19:25
В реабилитационном центре для жертв семейного насилия в Гватемале вспыхнул пожар
В Гватемале горел реабилитационный центр: погибли 9 детей
Фото: prensalibre.com

В Гватемале в реабилитационном центре для жертв семейного насилия, расположенном недалеко от столицы страны, возник пожар. Погибли, по меньшей мере, 9 детей. Об этом сообщает местное издание Prensa Libre.

Согласно сообщению, еще 20 детей получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Родители и родственники детей ждут информации о своих близких.

26 февраля, в городе Веннерсборг на западе Швеции произошел пожар в крупнейшем приюте для беженцев в стране. В результате пожара незначительные травмы получили около 20 человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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