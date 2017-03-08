В Гватемале горел реабилитационный центр: погибли 9 детей
08.03.2017 19:25
В реабилитационном центре для жертв семейного насилия в Гватемале вспыхнул пожар
Фото: prensalibre.com
В Гватемале в реабилитационном центре для жертв семейного насилия, расположенном недалеко от столицы страны, возник пожар. Погибли, по меньшей мере, 9 детей. Об этом сообщает местное издание Prensa Libre.
Согласно сообщению, еще 20 детей получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Родители и родственники детей ждут информации о своих близких.
26 февраля, в городе Веннерсборг на западе Швеции произошел пожар в крупнейшем приюте для беженцев в стране. В результате пожара незначительные травмы получили около 20 человек.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:31
-
вчера
17:36
-
вчера
17:09
-
вчера
17:00
-
вчера
16:26
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров