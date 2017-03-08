Стало известно имя расстрелянного в Киеве бизнесмена - СМИ

По данным СМИ, расстрелянным в Киеве оказался ресторан Александр Ряжев из Одессы

Расстрелянным в Голосеевском районе Киева бизнесменом оказался ресторатор из Одессы Александр Ряжев. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные полиции.

Мужчина получил четыре огнестрельных ранения.





Фото: tsn.ua

Ранее сегодня сообщалось, что неизвестный расстрелял автомобиль Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей. Мужчина погиб, дети госпитализированы.

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