Стало известно имя расстрелянного в Киеве бизнесмена - СМИ
08.03.2017 23:32
По данным СМИ, расстрелянным в Киеве оказался ресторан Александр Ряжев из Одессы
Фото: tsn.ua
Расстрелянным в Голосеевском районе Киева бизнесменом оказался ресторатор из Одессы Александр Ряжев. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные полиции.
Мужчина получил четыре огнестрельных ранения.
Фото: tsn.ua
Ранее сегодня сообщалось, что неизвестный расстрелял автомобиль Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей. Мужчина погиб, дети госпитализированы.
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