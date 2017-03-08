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Стало известно имя расстрелянного в Киеве бизнесмена - СМИ

08.03.2017 23:32
По данным СМИ, расстрелянным в Киеве оказался ресторан Александр Ряжев из Одессы
Стало известно имя расстрелянного в Киеве бизнесмена - СМИ
Фото: tsn.ua

Расстрелянным в Голосеевском районе Киева бизнесменом оказался ресторатор из Одессы Александр Ряжев. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные полиции. 

Мужчина получил четыре огнестрельных ранения. 


Фото: tsn.ua

Ранее сегодня сообщалось, что неизвестный расстрелял автомобиль Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей. Мужчина погиб, дети госпитализированы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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