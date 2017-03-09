Боевики обстреливают Авдеевку: ранен мужчина

Мужчина попал под обстрел, когда вышел во двор, чтобы набрать дров, отметили в ГУ Нацполиции в Донецкой области

В Авдеевке в результате обстрела со стороны пророссийских наемников вчера вечером ранение получил местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"36-летний житель частного домовладения вышел во двор, чтобы набрать дров, как вдруг неподалеку попал вражеский снаряд. В результате взрыва мужчина получил осколочное ранение головы. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу", - отметили в пресс-службе.

Сейчас жизни раненого ничего не угрожает.

По указанным фактам полиция открыла уголовные производства по ст. 258 (террористический акт) УК.

В пресс-службе добавили, что также под огнем террористов оказались мужчина и женщина недалеко от Зайцевого.

С осколочными ранениями они были доставлены в больницу Бахмута, потом госпитализированы в Днепр.

8 марта сообщалось, что ранеными оказались волонтер Юлия Толмачева и ее водитель.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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