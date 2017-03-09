В Одессе полиция перекрыла канал переправки женщин в Турцию

По словам правоохранителей, мужчина и две женщины, которых он планировал перевезти в Турцию для нелегальной работы, были задержаны в аэропорту Одессы

Правоохранители в Одесской области не допустили вывоза за границу двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В международном аэропорту Одессы полицейские задержали 21-летнего мужчину. В полиции заявили, что задержанный вывозил в Турцию двух украинских гражданок для предоставления ими сексуальных услуг за рубежом, а третья девушка должна была присоединиться к ним через неделю.

"Установлено: злоумышленник разыскал женщин во всемирной сети Интернет и, пользуясь их тяжелым материальным положением, предлагал им высокооплачиваемую работу за границей. Все женщины - одинокие жительницы сел с юга Одесской области в возрасте от 20 до 27 лет. Отсутствие постоянного заработка и необходимость заботиться о детях, подтолкнули женщин на поиски работы в сети Интернет, где их и нашел предприимчивый молодой человек", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что женщинам была обещана зарплата в размере от четырех до пяти тысяч долларов США в месяц, а также бесплатные продукты и проживание в доме с другими проститутками.

Правоохранители задержали подозреваемого вместе с предполагаемым "живым товаром" во время посадки в самолет.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, а также проводятся следственные действия для установления причастных к указанному уголовному преступлению.

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