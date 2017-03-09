Ситуацию в патрульной полиции Закарпатской обл проверит комиссия

73 патрульных полицейских Ужгорода и Мукачево написали обращение к главе Нацполиции с требованием увольнения своего руководства

Глава Национальной полиции Сергей Князев назначил служебное расследование по факту обращения патрульных Ужгорода и Мукачево, требующих увольнения своего руководства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В состав ведомственной комиссии войдут представители нескольких департаментов полиции, в частности - департаментов патрульной полиции и кадрового обеспечения.

В Нацполиции сообщили, что к ним поступило коллективное обращение сотрудников Управления патрульной полиции в Закарпатской области.

В сообщении на сайте Закарпатской ОГА говорится, что обращение написали 73 патрульных полицейских.

"Со стороны руководства управления патрульной полиции в Ужгороде и Мукачево, а именно: начальника управления майора полиции Юрия Марценишина и заместителя начальника управления капитана полиции Валерия Наймана имеют место многочисленные нарушения законодательства, дисциплинарного устава, унижение чести и достоинства сотрудников, угнетение морально-психологического климата коллектива, предвзятого отношения к некоторым сотрудников и прочее", - говорится в обращении.

Правоохранители отмечают, что данная ситуация негативно влияет на работу и подрывает авторитет патрульной полиции.

Полицейские выражают недоверие руководству и просят прислать комиссию "для урегулирования сложившейся ситуации, для недопущения негативных последствий".

Ранее прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении оперуполномоченного одного из районных управлений столичной полиции и двух бывших правоохранителей. По версии следствия, обвиняемые организовали схему вымогательства денежных средств за непривлечение граждан к уголовной ответственности

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