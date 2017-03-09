В Прилуках СБУ задержала распространителя пропаганды РФ
Сотрудники Службы безопасности задержали в Прилуках Черниговской области местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Правоохранители сообщают, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах пропагандистские материалы, призывающие к изменению государственной границы Украины и популяризировали террористические организации ДНР и ЛНР.
"Информацию агитатор получал от куратора временно оккупированных боевиками территорий. Во время обыска по месту жительства "злоумышленника" сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) Уголовного кодекса Украины.
6 марта Добропольский городской районный суд Донецкой области признал жителя Авдеевки виновным в сотрудничестве с террористической организацией ДНР. За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины, мужчина ближайшие 5 лет проведет за решеткой.
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