Глава полиции Закарпатья отреагировал на требование его отставки

Юрий Марценишин заявил, что его подчиненные не подписывались под требованием о его увольнении

Руководитель патрульной полиции Ужгорода и Мукачево Юрий Марценишин заявил, что его подчиненные подписывались в поддержку патрульных, в отношении которых проводятся служебные расследования, а не под требованием о его увольнении. Об этом он сообщил в эфире телеканала 112 Украина.

"Подписи собирались в поддержку патрульных, в отношении которых на сегодняшний день проводятся служебные расследования и решаются вопросы о привлечении их к дисциплинарной ответственности. О том, что это какое-то недоверие ко мне как к руководителю, об этом никто не говорил. Многие из патрульных лично обращаются ко мне, к коллегам и хотят отозвать свои подписи по этому поводу", - сказал Марценишин.

Сегодня глава Национальной полиции Сергей Князев назначил служебное расследование по факту обращения патрульных Ужгорода и Мукачево, требующих увольнения своего руководства.

В Нацполиции сообщили, что к ним поступило коллективное обращение сотрудников Управления патрульной полиции в Закарпатской области.

В сообщении на сайте Закарпатской ОГА говорится, что обращение написали 73 патрульных полицейских.

"Со стороны руководства управления патрульной полиции в Ужгороде и Мукачево, а именно: начальника управления майора полиции Юрия Марценишина и заместителя начальника управления капитана полиции Валерия Наймана имеют место многочисленные нарушения законодательства, дисциплинарного устава, унижение чести и достоинства сотрудников, угнетение морально-психологического климата коллектива, предвзятого отношения к некоторым сотрудников и прочее", - говорится в обращении.

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