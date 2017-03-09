Житель Ивано-Франковской области закопал 200 кг конопли в банках
09.03.2017 18:47
В прокуратуре области говорят, что мужчина хранил наркотики с целью сбыта
Фото: ifr.gp.gov.ua
В Ивано-Франковской области житель Городенковского района спрятал в земле 200 килограммов марихуаны в трехлитровых банках, а также большое количество маковой соломки. Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры.
Указывается, что мужчина хранил наркотики с целью сбыта.
Наркотики выявлены в ходе санкционированного обыска, сообщили в прокуратуре.
Сейчас принимаются меры для установления места пребывания правонарушителя и его задержания.
Фото: ifr.gp.gov.ua
Как сообщалось, на днях Кабинет министров Израиля одобрил декриминализацию использования марихуаны.
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