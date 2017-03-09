Житель Ивано-Франковской области закопал 200 кг конопли в банках

В прокуратуре области говорят, что мужчина хранил наркотики с целью сбыта

В Ивано-Франковской области житель Городенковского района спрятал в земле 200 килограммов марихуаны в трехлитровых банках, а также большое количество маковой соломки. Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры.

Указывается, что мужчина хранил наркотики с целью сбыта.

Наркотики выявлены в ходе санкционированного обыска, сообщили в прокуратуре.

Сейчас принимаются меры для установления места пребывания правонарушителя и его задержания.





Фото: ifr.gp.gov.ua

Как сообщалось, на днях Кабинет министров Израиля одобрил декриминализацию использования марихуаны.

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