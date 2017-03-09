Гражданин Турции пытался вывезти из Украины оборудование к РПГ

В аэропорту Запорожья таможенники обнаружили у гражданина Турции радиостанцию - модель 159 армейского образца и тубус РПГ-26

В аэропорту Запорожья таможенники обнаружили у гражданина Турции оборудование к РПГ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В зоне таможенного контроля зала "на отлет" международного аэропорта Запорожья во время осуществления таможенного контроля и оформления багажа пассажиров международного авиарейса Запорожье - Стамбул гражданин Турции самостоятельно избрал форму прохождения таможенного контроля в упрощенном порядке "зеленый коридор", без заполнения таможенной декларации. После пересечения "белой полосы" коридора у него была обнаружена радиостанция - модель 159 армейского образца и тубус РПГ-26. Указанные предметы маркировали серийными номерами и находились в ручной клади без признаков сокрытия. Зато необходимые документы и экспертное заключение у гражданина Турции отсутствовали", - говорится в сообщении.

Таким образом гражданин Турции совершил действия, направленные на нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля.

В отношении него возбуждено дело о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст.471 ТК Украины. Указанные предметы временно изъяты.

Предметы армейского образца запрещены физическим лицам к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии с Инструкцией о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического и холодного оружия, а также боеприпасов и взрывных материалов, утвержденной приказом МВД Украины от 22 августа 1998 года № 622.

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