Убийство патрульных в Днепре: двое свидетелей узнали Пугачева
На суде по делу об убийстве в Днепре патрульных полицейских еще двое свидетелей узнали подозреваемого Александра Пугачева. Об этом сообщает Радио Свобода.
Кассир-контролер автовокзала Сергей Олейник узнал в Пугачеве человека, который, угрожая пистолетом, приказал открыть шлагбаум на выезд.
Также врач больницы имени Мечникова Юрий Грабовский подтвердил, что Пугачев в день убийства патрульных обратился за помощью и ему с помощью томографа достали застрявшую между ребер пулю.
"Он ничего не говорил о своем ранении, а я ничего не спрашивал. (...) Я тянул время, пользуясь тем, что пациент не знал, сколько проводится осмотр. Потом зашла группа захвата, а я вышел", - рассказал Грабовский.
На прошлом заседании водитель маршрутки Валерий Тимонин, который пытался в тот день помешать бегству злоумышленника с места преступления, также опознал Пугачева.
Пугачев обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, в убийстве сотрудника правоохранительного органа, незаконном завладении и обращении с оружием (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК).
Мать погибшей патрульной Ольги Макаренко Надежда Лещик потребует от Пугачева возмещения морального ущерба в размере 3 млн грн.
25 сентября в Днепре были убиты двое патрульных полицейских - Ольга Макаренко и Артем Кутушев. Подозреваемый - уроженец РФ, бывший служащий спецроты МВД Торнадо Александр Пугачев - в тот же день был задержан правоохранителями.
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