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Шахтерам Львовуголь уже начисляют зарплату - ОГА

10.03.2017 00:56
Руководство Львовугля заверяет, что задолженность за январm этого года уже должна поступить на счета шахтеров
Шахтерам Львовуголь уже начисляют зарплату - ОГА
Фото: EPA

Шахтерам ГП Львовуголь уже начисляют зарплату. Об этом заявил генеральный директор предприятия Андрей Дяченко, передает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"22 миллиона гривень, которые были заблокированы на счету предприятия, в полном объеме направлены на выплату заработной платы шахтерам Львовской области", - сказал Дяченко.

Он заверил, что до конца четверга, 9 марта, все деньги должны были быть на счетах. 

Выплачена задолженность за январь 2017 года, пояснил Дяченко. 

9 марта в Червонограде Львовской области шахтеры прекратили отгружать уголь, требуя погасить долги по зарплате.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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