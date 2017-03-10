Шахтерам Львовуголь уже начисляют зарплату - ОГА
Шахтерам ГП Львовуголь уже начисляют зарплату. Об этом заявил генеральный директор предприятия Андрей Дяченко, передает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
"22 миллиона гривень, которые были заблокированы на счету предприятия, в полном объеме направлены на выплату заработной платы шахтерам Львовской области", - сказал Дяченко.
Он заверил, что до конца четверга, 9 марта, все деньги должны были быть на счетах.
Выплачена задолженность за январь 2017 года, пояснил Дяченко.
9 марта в Червонограде Львовской области шахтеры прекратили отгружать уголь, требуя погасить долги по зарплате.
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