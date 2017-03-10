Шахтерам Львовуголь уже начисляют зарплату - ОГА

Руководство Львовугля заверяет, что задолженность за январm этого года уже должна поступить на счета шахтеров

Шахтерам ГП Львовуголь уже начисляют зарплату. Об этом заявил генеральный директор предприятия Андрей Дяченко, передает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.



"22 миллиона гривень, которые были заблокированы на счету предприятия, в полном объеме направлены на выплату заработной платы шахтерам Львовской области", - сказал Дяченко.



Он заверил, что до конца четверга, 9 марта, все деньги должны были быть на счетах.



Выплачена задолженность за январь 2017 года, пояснил Дяченко.

9 марта в Червонограде Львовской области шахтеры прекратили отгружать уголь, требуя погасить долги по зарплате.

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